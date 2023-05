Na Ljubljanskem gradu 12. grajski dnevi v luči čarodejev in vitezov

Ljubljana, 20. maja - Ljubljanski grad danes in v nedeljo prireja 12. grajske dneve, na katerih bodo lahko obiskovalci videli nastope čarodejev, ob tem pa jih bodo zabavali dvorni norčki. Lahko bodo tudi raziskovali in se udeležili srednjeveškega tabora v Grajskem parku. Vsi dogodki v sklopu grajskih dni bodo brezplačni, so sporočili z Ljubljanskega gradu.