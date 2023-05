Prevozniki razpravljali o vplivih za večjo varnost in pretočnost avtocest

Celje, 19. maja - Slovenski prevozniki so na današnjem strokovnem posvetu v Celju razpravljali o vplivih na zagotavljanje čim večje varnosti in pretočnosti slovenskih avtocest. Med ključnimi ugotovitvami so izpostavili, da slovenska infrastruktura v podporo cestnemu transportu ne dohaja skokovite rasti transportnega sektorja, so sporočili iz OZS.