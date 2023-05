Rogaška nov prvoligaš, Aluminij po elito z dodatnima tekmama

Krško, 19. maja - Nogometaši Rogaške so v zadnjem, 30. krogu 2. slovenske lige zmagali v Krškem z 2:0 in bodo prihodnjo sezono igrali v Prvi ligi Telemach. Najbližji tekmec Rogaške, Aluminij iz Kidričevega, je v gosteh igral neodločeno proti tretjeuvrščeni Krki (2:2) in se bo za preboj med slovensko elito meril na dodatnih tekmah.