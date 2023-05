Motoristi danes od Ljubljane do Kamnika za prepoznavanje duševnih stisk moških

Ljubljana, 20. maja - Motoristi se bodo danes v okviru akcije Distinguished Gentleman's Ride odpravili na pot od Ljubljane do Kamnika in s tem opozarjali na duševne stiske moških, tesnobnost in depresijo. Podprli bodo tudi boj proti moški samomorilnosti in raku na prostati. Dogodek bo potekal v več kot 120 državah po vsem svetu.