Ministrstvo za delo: Ne načrtujemo ukinitve subvencionirane študentske prehrane

Ljubljana, 19. maja - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so izrazili presenečenje nad peticijo Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), v kateri trdijo, da namerava vlada ukiniti subvencionirano študentsko prehrano. V odzivu so zapisali, da nikoli niso izrazili namere za njeno ukinitev, temveč se zavzemajo za njeno večjo dostopnost.