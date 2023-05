Vlada bo preučila tožbo Vzajemne za odpravo uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zavarovanja

Ljubljana, 19. maja - Vlada bo tožbo s predlogom za odpravo vladne uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki jo je Zavarovalnica Vzajemna prejšnji petek vložila na upravno sodišče, preučila in nanjo skladno s postopkom in roki tudi odgovorila, so za STA sporočili z ministrstva za zdravje.