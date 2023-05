Slovenskim košarkaricam se je pridružila Sara Vujačić

Podčetrtek, 19. maja - Slovenske košarkarice so v Podčetrtku začele tretji cikel priprav na evropsko prvenstvo, ki ga bosta med 15. in 25. junijem gostila Ljubljana in Tel Aviv. Na današnjem dopoldanskem treningu se je reprezentanci naknadno pridružila Sara Vujačić, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.