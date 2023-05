Ljubljana, 19. maja - Znani so rezultati volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne. Izvoljenih je bilo 45 članov skupščine, ki bodo mandat nastopili 21. junija. Člani, ki so se udeležili volitev, imajo sicer na voljo pet koledarskih dni za vložitev morebitnih ugovorov, o katerih bo nato odločala volilna komisija, so pri zavarovalnici zapisali na spletni strani.