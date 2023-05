Newyorške borze v zelenem

New York, 19. maja - Newyorške borze se v uvodnem delu današnjega trgovalnega dne večinoma gibljejo v zelenem območju. Tečaji delnic so se okrepili zaradi optimizma, da bo dogovor o zgornji meji javnega dolga v ZDA vendarle dosežen. Iz Bele hiše so namreč poročali o napredku v pogajanjih z vodstvom republikancev.