Ljubljanska borza: Indeks nekoliko pod izhodiščem

Ljubljana, 19. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,12 odstotka na 1222,37 točke. Skupaj je bilo opravljenih za 1,47 milijona evrov poslov. Najprometnejše so bile s 570.000 evrov delnice Petrola, ki so se pocenile za 1,26 odstotka. Po prometu so sledile delnice NLB z 0,55-odstotno rastjo.