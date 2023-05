Lesarska in pohištvena podjetja v New York in Toronto

New York/Toronto, 19. maja - Delegacija slovenskih lesarskih in pohištvenih podjetij se bo med 21. in 28. majem mudila v New Yorku v ZDA in Torontu v Kanadi. V ZDA si bodo ogledali enega največjih sejmov, namenjenega pohištveni in spremljevalni industriji. Srečali se bodo tudi z ameriškimi in kanadskimi arhitekti, notranjimi opremljevalci in predstavniki pohištvenih podjetij.