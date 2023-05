Košarkarji iz Pireja prvi finalisti v Kaunasu

Kaunas, 19. maja - Košarkarji grškega Olympiacosa iz Pireja so se uvrstili v veliki finale zaključnega turnirja evrolige v Kaunasu, potem ko so na prvi polfinalni tekmi premagali Monaco s 76:62 (14:20, 29:41, 56:43). V nedeljskem finalu se bodo pomerili z zmagovalcem španskega obračuna med madridskim Realom in Barcelono, ki se bo drevi začel ob 20.00.