Kajakaši in kanuisti uspešni v kvalifikacijah EP v Skopju

Skopje, 19. maja - Kajakaši in kanuisti so danes opravili kvalifikacije sprinta na divjih vodah na evropskem prvenstvu v Skopju. Slovenski tekmovalci so se izkazali, Ana Šteblaj je postavila najboljši čas med kajakašicami, Blaž Cof pa je bil najboljši med kanuisti. Med kajakaši pa sta bila Anže Urankar in Nejc Žnidarčič tretji in četrti.