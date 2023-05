Na ponovljeni razpis za odgovornega urednika MMC RTVS pet prijav

Ljubljana, 19. maja - Na ponovljeni razpis za odgovornega urednika Multimedijskega centra RTVS je prispelo pet prijav, so za STA navedli na zavodu. Med prijavljenimi sta po neuradnih informacijah STA tudi tokrat novinarka in urednica na MMC Ksenja Tratnik ter nekdanja novinarka in nekdanja piarovka v kabinetu premiera v času druge vlade Janeza Janše Ksenija Koren.