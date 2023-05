V Haagu po dveh desetletjih izrek končne sodbe nekdanjima srbskima obveščevalcema

piše Vesna Rojko

Haag, 30. maja - Sodni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu bo v sredo po dveh desetletjih od začetka sodnih postopkov objavil dokončno sodbo nekdanjemu vodji srbske varnostne službe Franku Simatoviću in njegovemu namestniku Jovici Stanišiću, ki sta obtožena vojnih zločinov na Hrvaškem in v BiH med letoma 1991 in 1995.