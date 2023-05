V 10 letih 26-odstotna rast prometa na slovenskih avtocestah, v prvem trimesečju letos medletno šestodstotna

Ljubljana, 20. maja - Povprečni letni dnevni promet na slovenskih avtocestah in hitrih cestah se je od 2013 do lani povečal za 26 odstotkov na nekaj več kot 35.000 vozil, so za STA pojasnili na Darsu. Na primorski in štajerski vpadnici v Ljubljano promet dosega celo okoli 80.000 vozil. V prvem trimesečju letos je medletna rast prometa na omrežju povprečno šestodstotna.