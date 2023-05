Civilna pobuda: Ministrstvo za prostor zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja za BŠP

Ljubljana, 19. maja - Ministrstvo za naravne vire in prostor je zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja za projekt Bežigrajski športni park (BŠP), so sporočili iz civilne pobude, ki si prizadeva, da bi Plečnikov stadion ohranili v izvirni obliki. Na ministrstvu so za STA potrdili, da so odločbo izdali v ponedeljek.