Na blejski konferenci voditeljev izpostavili osredotočenost na prioritete

Bled, 19. maja - Mednarodni strokovnjaki in gospodarski ter politični voditelji na današnji blejski konferenci Iz kriznega menedžmenta v novi optimizem iščejo načine, kako se čim bolje odzvati na aktualne poslovne, politične in družbene izzive. Kot ključe do uspeha so med drugim izpostavili postavljanje prioritet in osredotočenost na njihovo uresničevanje.