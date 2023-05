Phil Jones po 12 letih zapušča Manchester United

Manchester, 19. maja - Angleški nogometni branilec Phil Jones bo po 12 letih kariere, ki so jo zaznamovale številne poškodbe, zapustil Old Trafford, so zapisali na spletni strani Manchester Uniteda. Enaintridesetletni nogometaš, ki se je rdečim vragom pridružil leta 2011 in zanje odigral 229 tekem, se od kluba sicer poslavlja po izteku pogodbe.