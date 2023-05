V jami Vilenica zaznamujejo 390-letnico turističnega obiskovanja jame

Sežana, 20. maja - Z več različnimi dogodki v mesecu maju bodo v Jamarskem društvu Sežana in sodelovanju Območne regijske agencije Krasa in Brkinov obeležili 390-letnico turizma v Vilenici in 60-letnico ponovnega odprtja jame za turistični obisk. Ob predavanjih in drugih dogodkih bo osrednje dogajanje danes pred jamo Vilenica.