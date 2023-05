Ukrajina znova tarča ruskega zračnega napada

Kijev, 19. maja - Rusija je danes izvedla nov val zračnih napadov na več ciljev po Ukrajini z manevrirnimi raketami in brezpilotnimi letalniki, v katerih sta bili ranjeni najmanj dve osebi. Ukrajinska zračna obramba je sestrelila 16 ruskih dronov in tri manevrirne rakete, o eksplozijah pa so poročali v mestih Krivoj Rog in Lvov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.