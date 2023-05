Več tisoč maturantov po Sloveniji in ponekod po Evropi opoldne na ulicah zaplesalo četvorko

Ljubljana, 19. maja - Maturanti so ob slovesu od srednješolskih klopi v okviru projekta Plesne zveze Slovenije tradicionalno zaplesali četvorko. Na ulicah več slovenskih mest in ponekod po Evropi se jih je opoldne ob spremljavi Straussove melodije zavrtelo med 18.000 in 19.000. Pri nas jih je največ zaplesalo v Ljubljani, in sicer po ocenah organizatorjev 2500.