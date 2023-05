Industrijski izdelki pri proizvajalcih aprila s prvo pocenitvijo po septembru 2020

Ljubljana, 19. maja - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so aprila na mesečni ravni upadle za 0,4 odstotka, kar je prva pocenitev po septembru 2020, je danes objavil statistični urad. Najbolj so se pocenili energenti, in sicer za 3,7 odstotka. V medletni primerjavi so statistiki še vedno zabeležili rast, in sicer 9,9-odstotno.