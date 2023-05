V Petrinji in Sisku se pripravljajo na rekordne vodostaje rek

Zagreb, 19. maja - Reke na Hrvaškem so po večdnevnih poplavah večinoma začele upadati. Izjemi sta Kolpa in Sava, ki bi na območju Petrinje in Siska lahko dosegli rekordne vodostaje, ogroženi pa so tudi nasipi. Hrvaški premier Andrej Plenković je danes poudaril, da je najpomembnejše, da v poplavah ni bilo žrtev, in napovedal vlaganja v protipoplavno obrambo.