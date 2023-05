Bistriški Aluminium Kety Emmi lani presegel načrte

Slovenska Bistrica, 21. maja - Bistriško podjetje Aluminium Kety Emmi, ki zaposluje nekaj več kot 400 ljudi, je lani za 12 odstotkov preseglo svoje načrte in ustvarilo 37,8 milijona evrov prihodkov od prodaje. To je skoraj za petino več kot so beležili v letu prej, je bil pa čisti dobiček z 1,7 milijona evrov za okoli 400.000 evrov nižji kot predlani.