Gasilci odpravljali posledice večdnevnega deževja, ponoči še devet plazov

Ljubljana, 19. maja - Preko noči so gasilci odpravljali posledice škode zaradi obilnega večdnevnega deževja na območjih občin Ptuj, Murska Sobota in Celje. Čez noč se je sprožilo še devet zemeljskih plazov na območjih občin Maribor, Benedikt, Šentilj, Apače, Ljutomer in Lenart. Aktiviranih je bilo pet gasilskih enot, ki so s folijo prekrili plazišča, poroča uprava.