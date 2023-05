WHO: Pandemija covida-19 globalno terjala 336 milijonov let življenja

Ženeva, 19. maja - Zaradi smrti, povezanih s pandemijo covida-19, je bilo po svetu izgubljenih okoli 336 milijonov let življenja, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Po njeni oceni je pandemija negativno vplivala tudi na svetovni boj proti nalezljivim boleznim. Zaradi motenj se je zmanjšalo predvsem cepljenje proti ošpicam in tetanusu.