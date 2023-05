Ljubljana, 19. maja - Predsednik vlade Robert Golob bo danes ob 15.30 obiskal plazovita območja ob stanovanjskih hišah v Selnici ob Muri v občini Šentilj in se srečal s predstavniki občinskega štaba Civilne zaščite in Prostovoljnega gasilskega društva Paloma (Sladki vrh 9b), so sporočili iz kabineta predsednika vlade. (STA)