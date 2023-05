Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 19. maja - Tečaji na osrednjih evropskih borzah se v uvodu današnjega trgovanja večinoma gibljejo nad izhodišči. Med razlogi za to analitiki navajajo občutno boljše poslovne rezultate od pričakovanih, ki so jih v prvem četrtletju dosegla večja evropska podjetja. Ta očitno uspešno kljubujejo zahtevnim gospodarskim razmeram in visoki inflaciji.