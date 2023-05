Na ljubljanskem Dolgem mostu odprli 40 novih javnih najemnih stanovanj

Ljubljana, 19. maja - Na Dolgem mostu v Ljubljani so danes odprli 40 novih javnih najemnih stanovanj. Z izgradnjo teh stanovanj se je zaključila t. i. viška trilogija Brdo-Gerbičeva-Dolgi most, ena največjih zgodb Stanovanjskega sklada RS zadnjih let, je na slovesnosti dejal direktor sklada Črtomir Remec.