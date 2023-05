Na Ptujskem jezeru našteli že več kot 200 poginulih ptic

Ptuj, 19. maja - Potem ko so ptujski gasilci že v ponedeljek z otoka na Ptujskem jezeru prepeljali okoli 40 poginulih ptic in so iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sporočili, da je bil vzrok za pogin visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N1, so danes sporočili, da so skupaj pobrali že več kot 200 poginjenih rečnih galebov in čiger.