Vreme: Pretežno oblačno, na Primorskem delno jasno

Ljubljana, 19. maja - Danes bo na Primorskem delno jasno, pihala bo povečini šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno, pihal bo vzhodni veter. V notranjosti bodo občasno manjše krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sončnega vremena bo v zahodni Sloveniji. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo sončno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte, ki bodo v ponedeljek pogostejše. Na Primorskem bo še pihala burja. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim in severnim Sredozemljem pa plitvo ciklonsko območje. Od vzhoda doteka nad naše kraje vlažen in danes še razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu sončno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo vzhodni veter. Več sonca bo ob severnem Jadranu, kjer bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.