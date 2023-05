Japonski Nikkei dosegel 33-letni vrh

Tokio, 19. maja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se v današnjem trgovanju gibali neenotno. Japonski Nikkei je dosegel najvišjo vrednost od avgusta 1990, rast delnic pa so spodbudili niz močnih poslovnih rezultatov, šibkejši jen in dobri obeti glede glede okrevanja gospodarstva ter oživitve potrošnje po pandemiji covida-19.