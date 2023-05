Poslovanje klubov v letu 2022: Olimpija v rdečih številkah, tudi Celjani v minusu

Ljubljana, 19. maja - Poslovni izidi slovenskih nogometnih klubov v prvi slovenski ligi, ki so jih pripravili zaradi pravilnika o licenciranju nogometnih klubov, kažejo, da so leta 2022 najbolje poslovali pri Mariboru. Tako pri državnih prvakih Olimpiji kot Celju pa so se znašli v rdečih številkah, poroča portal Planet nogomet.