Jezerniki v NBA izgubili še drugo tekmo proti zlatim zrnom

Denver, 19. maja - Košarkarji Denver Nuggets so zmagovalci tudi druge tekme finala zahodne konference proti Los Angeles Lakers, ki so se znašli v zelo slabem položaju v boju za naslov prvaka severnoameriške lige NBA. Denver, katerega član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, je pred selitvijo v Los Angeles zmagal s 108:103 in v boju na štiri zmage vodi z 2:0.