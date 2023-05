Nemci do prvih točk na SP, Švicarji s prvima prejetima goloma

Riga, 18. maja - Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na Finskem in v Latviji so danes končali tekme 4. kroga. Slovenija po njih in po porazu s Češko z 2:6 edina ostaja brez točke na SP, saj je Nemčija premagala Dansko s 6:4 in dosegla prvo zmago. Švicarji pa so, potem ko na treh tekmah niso dobili gola, danes prejeli dva, a vseeno zmagali.