V Köln tudi Barcelona in Kielce

Ljubljana, 18. maja - Po nemškem Magdeburgu in francoskem PSG sta se na zaključni turnir rokometne lige prvakov, ki bo 17. in 18. junija v Kölnu, uvrstila tudi poljske Kielce in španska Barcelona. Poljska zasedba je v četrtfinalu izločila madžarski Veszprem s skupnim izidom 66:60 na dveh tekmah, Barcelona pa je bila boljša od danskega Gudmeja s 73:61.