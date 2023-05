V Kolumbiji se 17 dni po letalski nesreči nadaljuje iskanje štirih otrok

Bogota, 18. maja - Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je v sredo tvitnil, da so našli žive tri otoke in dojenčka, ki so jih pogrešali od strmoglavljenja letala v gosti amazonski džungli na jugu Kolumbije pred 17 dnevi. Danes pa je svoj tvit izbrisal in pojasnil, da so poročila o njihovi najdbi za zdaj še nepotrjena. Iskanje otrok se medtem nadaljuje.