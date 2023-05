Posledice močnega deževja so preglavice povzročale tudi danes

Ljubljana, 18. maja - Posledice obilnega deževja so morali gasilci tudi danes odpravljati na območju vzhodne Slovenije. Zaradi močnega deževja so se namreč pojavljale poplave zaradi katerih so morali prečrpavati meteorno vodo iz zalitih prostorov objektov in pa zemeljski plazovi, ki so povzročili škodo na voziščih, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.