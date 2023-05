Na okrogli mizi o mladih, nasilju in povečani prisotnosti psihopatije med otroci

Ljubljana, 18. maja - Na okrogli mizi naslovom Mladi in nasilje, ki jo je organizirala Slovenska matica, so strokovnjaki na področju pedagogike govorili o nasilju in pojavu psihopatije med otroci kot posledicah narcisoidno orientirane družbe in permisivne vzgoje. Izpostavili so pomembnost vzbujanja empatije med otroki, vzpostavljanja avtoritete in postavljanja mej.