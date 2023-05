Več zastojev zaradi praznika v okoliških državah tudi na slovenskih cestah

Ljubljana, 18. maja - Tekom celega dneva so zaradi praznika v nekaterih državah nastajali zastoji proti mestnim središčem in na mestnih obvoznicah. Praznik je namreč za mnoge predstavljal dela prost dan, zato so ga izkoristili za potovanja. Na prometno-informacijskem centru pričakujejo, bo tudi tekom vikenda povečan promet proti Obali in mejnim prehodom.