V Bohinju se začenja 17. Mednarodni festival alpskega cvetja

Bohinj, 19. maja - Z vodenim botaničnim izletom do bohinjske perunike se bo danes v Bohinju začel tradicionalni in 17. Mednarodni festival alpskega cvetja. Na festivalu, katerega uradno odprtje bo v soboto, se bo odvila vrsta botaničnih tur, prireditev in kulinaričnih doživetij, posvečenih divjeraslim rastlinam, cvetličnemu bogastvu Bohinja in lokalni ponudbi.