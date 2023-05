Preklican alarm za preplah na Okrožnem sodišču v Ljubljani

Ljubljana, 18. maja - Po najavi bombe v sodni stavbi ljubljanskega okrožnega sodišča se je izkazalo, da je šlo tudi v tem primeru za lažni preplah, so zapisali na spletni strani sodišča. Sodišče je pričelo delo in je ponovno odprto za obiskovalce in stranke postopkov. S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da pri pregledu stavbe niso zaznali nevarnih predmetov.