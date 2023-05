24ur: V podjetju v Lenartu sum zaposlovanja na črno

Maribor, 18. maja - Mariborski policisti so v sodelovanju s finančno upravo in inšpektoratom za delo opravili nadzor v enem od podjetij na območju Policijske uprave Maribor. Zaznali so več kršitev zakonodaje in kaznivo dejanje zaposlovanja na črno, poroča portal 24ur. Po njihovih neuradnih informacijah gre za podjetje v Lenartu.