Nacionalni teden prostovoljstva s poudarkom na vlogi prostovoljstva pri ohranjanju duševnega zdravja

Ljubljana, 22. maja - Slovenska filantropija od danes do nedelje tradicionalno organizira 24. nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je ozaveščanje javnosti o vlogi in pomenu prostovoljstva. Letos bo poudarek na vlogi prostovoljstva pri ohranjanju duševnega zdravja, v ta namen pa bo po državi tudi več dogodkov, so sporočili iz Slovenske filantropije.