Kajakaši v Skopju do naslova evropskih prvakov

Skopje, 18. maja - Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju je na evropskem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Skopju osvojila drugo medaljo. Po sredinem srebru Simona Ovna v posamičnem klasičnem spustu so danes kajakaši Oven, Nejc Žnidarčič in Anže Urankar postali ekipni evropski prvaki v spustu. Kajakašice so bile šeste.