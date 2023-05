Tudi Tamara Zidanšek po poti Kaje Juvan in Dalile Jakupovič

Pariz, 18. maja - Tako kot Kaja Juvan in Dalila Jakupovič na turnirju serije WTA 125 v Firencah se je tudi Tamara Zidanšek v Parizu na turnirju enakega ranga poslovila po drugem nastopu. Po skoraj dveh urah in pol igre je morala priznati premoč Američanki Caty McNally (62.), ki je slavila s 7:6 (3) in 7:6 (1).