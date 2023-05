Vlada sprejela posodobljena načrta ob jedrski in radiološki nesreči ter ob terorističnem napadu

Ljubljana, 18. maja - Vlada je danes na seji sprejela posodobljeni državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči ter posodobljeni državni načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožja ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma ob terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).