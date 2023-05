Resorno ministrstvo opozorilo na pomen digitalne dostopnosti

Ljubljana, 18. maja - Svet tretji četrtek v maju obeležuje svetovni dan ozaveščanja o digitalni dostopnosti. Okoli milijarda ljudi ima določeno obliko invalidnosti, zaradi česar težko dostopa do spleta, mobilnih aplikacij in drugih digitalnih vsebin, so objavili na ministrstvu za digitalno preobrazbo in dodali, da vključenost pri digitalni preobrazbi razumejo kot normo.