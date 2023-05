Ljubljana, 18. maja - Znani so nominiranci za Levstikovo nagrado: za izvirno leposlovno delo za otroke in mladino so nominirane knjige Irene Androjne, Špele Frlic, Žige Kosca, Anje Štefan in Suzane Tratnik. Nominiranci za Levstikovo nagrado za ilustracijo pa so Bojana Dimitrovski, Igor Šinkovec, Ana Zavadlav, Polona Lovšin in Tomaž Lavrič - Lovro Matič.